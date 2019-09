Indígenas no permiten el ingreso de la Fuerza Pública: Gobernador

Frente a las constantes denuncias por parte de las comunidades ancestrales, manifestando su preocupación por la presunta incursión de grupos armados al margen de la ley en sus territorios, y frente a la denuncia que hicieron asegurando que el Ejército no llega hasta sus resguardos, sino que se quedan en las vías principales, el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, puntualizó que algunas veces la Fuerza Pública no sube hasta al interior de los resguardos debido a que a los indígenas los rige su propia ley y, en ocasiones, no permiten el acceso del Ejército.

"Venimos trabajando de la mano con el Ejército Nacional con la Policía, brindando seguridad, especialmente a nuestras minorías étnicas, entre ellos los indígenas, toda denuncia que ellos hacen, se investiga. Se mantiene custodiada la zona rural del departamento, solo que algunos indígenas no permiten el ingreso de nuestra Fuerza Pública, por lo que en los próximos días tendremos un Consejo de Seguridad para analizar está situación", indicó el gobernador Sigifredo Salazar Osorio.

Por su parte, los líderes indígenas aseguran que requieren mayor presencia de los uniformados del Ejército que garanticen su seguridad, blindándolos de los hombres encapuchados que ellos aseguran ver constantemente en las inmediaciones de sus resguardos.