Hidroituango no sería rentable en menos de 114 años: Contraloría

Al explicar el informe sobre los análisis al manejo de los recursos invertidos para la construcción de Hidroituango y su posterior estado de emergencia, el vicecontralor General, Ricardo Rodríguez, informó que la generadora de energía está en condiciones de factibilidad, pero será solo en unos 114 años que tenga rentabilidad positiva.

“Este era un contrato que se tenía proyectado para que fuera revertido en 50 años, EPM tenía el usufructo del activo por 50 años y en el año 51 revertiría el activo; quiere decir esto: Que en este momento dentro de la línea de tiempo vemos que no sería en menos de 114 años que este proyecto pudiera retornar en condiciones de rentabilidad positiva, estamos enfrentados a una gestión fiscal que difícilmente da una rentabilidad positiva, y que claramente compromete los recursos invertidos”, explicó el funcionario en entrevista con La W Radio.

Sobre las irregularidades en las decisiones adoptadas para cumplir con las fechas de entrega y los llamados hitos, la Contraloría encontró que uno de los principales problemas fue la contratación de constructores con poca experiencia que al final contribuyeron a desatar la crisis.

“No se evidencia que EPM tuviera experiencia en la construcción de estos proyectos y eso se vio abocado a sub contratar firmas que dentro del desempeño de la construcción no tuvieran un desempeño tan eficiente que llevaron a los retrasos de la construcción”, añadió el vice contralor Rodríguez.

Pero, además, la Contraloría encontró que muchas decisiones importantes sobre el futuro del proyecto se tomaron sin la presencia de miembros de Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango, y los resultados no fueron los más positivos.

“Esta ineficiencia se materializó gravemente para la comunidad aledaña al proyecto y para el patrimonio público, con la contingencia iniciada el 28 de abril de 2018”, confirma el informe de la Contraloría General de la República.