El pueblo, primer constituyente, no quiere la minería: Obispo de Jericó

Monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, obispo de Jericó, lamentó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, de declarar inconstitucional el acuerdo municipal, que prohibía la minería metálica en el municipio y agregó que no se está escuchando al constituyente primario.

Agregó el líder de la Iglesia Católica en el suroeste de Antioquia que un funcionario no puede poner en riesgo la vocación agrícola, turística, cultural y ambiental de un municipio y una subregión.

“Yo distinguiría varios aspectos. El tema constitucional según la constitución el subsuelo es del estado, y eso es lo que defiende el Tribunal Administrativo de Antioquia y por eso los acuerdos municipales se van acabar. Pero, se están olvidando que el primer constituyente es el suelo, es decir que si la licencia social no existe, es un título ilegal. Si yo pongo como primer constituyente es el pueblo, todo lo que viene de ahí debe ser a partir del pueblo”, comentó Monseñor Noel Londoño.

Estimó que la comunidad está preocupada por la estabilidad de la tierra y los efectos que pueda tener sobre las propiedades y los proyectos productivos.

“El otro tema delicado es el tema geológico, Jericó tiene problemas geológicos, por ejemplo la anterior catedral se cayó por esos problemas, el Sinifaná tiene problemas geológicos y se cayó la carretera y esa es formación combia, no es formación Amagá; y el proyecto está en formación combia, es mucha miopía meterle la mano a eso”, agregó el obispo de Jericó.

Monseñor Londoño puntualizó que le preocupa la transformación que pueda tener este municipio con la minería, que podría arriesgar su título de pueblo patrimonio de la nación y destino turístico sostenible.

“El otro aspecto es ambiental, aspectos sociales, para Jericó sería una fatalidad volvernos Remedios, porque la Remedios Bella solo está en las novelas, vaya a usted a Remedios y mire los efectos de la minería, ¡qué cosa tan tremenda!. Ese no es nuestro futuro porque no ha sido nuestro pasado”, resaltó.

Monseñor finalizó argumenta su popular frase: “Minería sí, si a mí me dicen que ese proyecto se va hacer en La Guajira o en la Tacacoa, donde hay desierto, donde no hay plantaciones cerca, ni comunidad yo sigo minería sí, pero no así ni aquí”.