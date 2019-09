Plan de aceleración de Hidroituango no tuvo de rigor técnico

Un informe de la Contraloría General de la República de 132 páginas reveló las fallas e irregularidades en el manejo de los recursos durante la construcción de Hidroituango y los que tuvieron que invertirse tras la contingencia ocurrida en mayo del 2018.

Advierte el ente de control fiscal que desde el año 2013 ya se avistaban irregularidades e inclusive había, en ese entonces, alertas tempranas relacionadas con falta de gestión por parte de los encargados de la generadora de energía y ausencia de alternativas para recuperar el tiempo de retraso.

Hace ahínco el informe en que EPM en su afán por cumplir las fechas establecidas en el cronograma inicial de construcción, ejecutó el plan de aceleramiento, el cual resultó tardío y carente de rigor desde el punto de vista técnico.

Vea también: EPM analizará informe de Contraloríasobre Hidroituango

“La Junta de Asesores advirtió que existían grandes riesgos de ejecutarse estas obras de aceleración, no obstante lo anterior, el constructor decidió iniciar estas obras, aún sin contar con la modificación a la licencia necesaria para su ejecución (...) El Plan de aceleración fue tardío porque se acercaba el cumplimento de las fechas de los hitos establecidos previamente debían cumplir con las fechas para no asumir el costo que les significaría no entrar en operación según el cronograma”, indica el informe de la Contraloría.

Pero además revela que fue no haber cumplido con la entrada en operación de las Unidades 4, 3 y 2 lo que puso en riesgo a las comunidades y que terminó con el drama social que hoy en día, un año después de la contingencia, viven las familias agua abajo de la mega obra.

“Esta ineficiencia se materializó gravemente para la comunidad aledaña al proyecto y para el patrimonio público, con la contingencia presentada el 28 de abril de 2018, que trajo con- Informe de actuación especial”, añade el informe de la Contraloría.