Vicepresidenta expresó su molestia por falta de compromiso con competividad

La vicepresidenta Marta Lucía Ramirez, se mostró inconforme por la falta de participación de las universidades de Norte de Santander, en la comisión regional de competitividad, que buscaba articular desde todos los sectores planes para la región.

La vicepresidenta aseguró en el encuentro se debe incluir a la academia en este Comité de regionalización, trabajar juntos para que aportes de la academia, sector productivo, gobierno nacional, departamental y local sirvan para hacer de Norte de Santander

"Debemos trabajar con la academia, porque no está aquí la Universidad Francisco de Paula; no está y no hay ninguna, hay cosas muy valiosas pero cuando estamos hablando de la comisión regional de competitividad y representantes del gobierno (...) no nos puede faltar la academia".

"Tenemos muchos planes pero siempre nos falta alguien, la mesa siempre queda chueca, lo que hay es valioso; pero no estamos en tiempo de autocomplacencia en este país, se necesita la clase dirigente de Norte de Snatander". Señaló

Tres representantes a la cámara de Norte de Santander, participaron del encuentro sumados a los representantes y empresarios de la región