Secuestrado hermano del alcalde de Corinto - Cauca

El alcalde del municipio de Corinto en el Cauca Edgar Fernando García Sánchez, acaba de confirmar el secuestro de su hermano Cristian García, según le manifestó a Caracol Radio, alrededor de las ocho de la mañana lo retuvieron unos sujetos encapuchados en una camioneta vino tinto.

Realmente él nunca había recibido amenazas, y no se si eso está relacionado con mi actividad, dijo el Alcalde.

"Yo solo pido a la gente que se lo llevó que por favor no de alguna información, cuál es su paradero, él tiene una niña de dos años, su esposa, y se acababa de graduar de tecnólogo industrial y es un joven con muchos sueños" pidió a los captores el Alcalde Edgar Garcia.

Además publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje:

"Por Dios yo no tengo plata, ni mi familia, somos una familia que lo único que quiso fue ayudar al pueblo, pero muchas personas se encargaron de dañarme la imagen, solo Dios sabe nuestra realidad, desde hace un año no he podido vivir tranquilo, necesito la ayuda de la comunidad, no nos dejen solos"