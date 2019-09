Preocupación en las comunidades indígenas por un nuevo caso de suicidio

En las últimas horas, una joven de 23 años de edad, perteneciente a la comunidad Emberá Katío, fue hallada muerta por varios habitantes del resguardo Gito Dokabu, en el municipio de Pueblo Rico.

Ancizar Hiupa, secretario general del CRIC, afirmó que esa problemática se está saliendo de control en las comunidades indígenas.

"El pasado lunes la compañera se desapareció de la casa y ayer fue encontrada muerta, se suicidó. Estamos muy preocupados porque no es la primera vez que ocurre esta situación, tenemos varios antecedentes y hemos expuesto este tema ante diferentes autoridades pero no nos ponen cuidado. Ya nos está causando muchos efectos para los jóvenes, no nos están haciendo acompañamiento psicológico a los indígenas", indicó Hiupa.

Por eso pidieron a las autoridades departamentales reforzar los planes de prevención al suicidio y rutas de atención a los jóvenes indígenas.

