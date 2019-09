Anuncian bloqueo indefinido en la vía Risarada - Chocó

La hora cero de este paro indefinido quedó establecida para el próximo lunes 23 de septiembre a las 5:00 a.m., momento en el que cerrarán la vía y, de forma pacífica, los habitantes de Pueblo Rico le exigirán a Invias que les dé una respuesta frente a las obras que se adelantan en el tramo del paso nacional que comunica a los departamentos de Risaralda y Chocó.

Miriam Atehortúa, líder de los manifestantes, denunció que están desesperados desde hace un año que inició la pavimentación de esta importante vía porque no ven avances y este cierre les ha generado graves problemas económicos, de movilidad y salud. Además, aseguró que la decisión de bloquear la vía está tomada y no están dispuestos a negociar.

"Ya vamos a llegar otra vez a diciembre y nosotros somos comerciantes a los que nos afecta demasiado esta vía dañada. El incumplimiento que ha habido ha sido grandísimo. Yo intenté hablar con Invias pero no contestaron, el ingeniero de la obra mantiene el teléfono apagado, entonces ya no hay negociación, no nos vamos a sentar con ellos; si quieren hablar, con mucho gusto el lunes a las 9:00 a.m., pero a las 5:00 a.m. se va a cerrar la vía", agregó Atehortúa.

Por su parte, el director territorial de Invias, Fabio Botero, aseguró que esta obra avanza satisfactoriamente y solo faltan 400 metros por pavimentar. Asimismo, explicó que el objetivo principal es acabar con los traumatismos en la movilidad que se presentan en esa zona y que afectan el tránsito de 1.500 vehículos diariamente, de los cuales el 60% son de carga pesada.

Hay que resaltar que este proyecto tiene una inversión de 3.500 millones de pesos; sin embargo, según sus habitantes, se ha estancado sin mostrar avances.

Así las cosas, la manifestación no permitirá el tránsito de vehículos entre Risaralda y Chocó, a partir del lunes a las 5:00 a.m. y por tiempo indefinido.

Lea también: Cien familias indígenas están incomunicadas en el municipio de Pueblo Rico.