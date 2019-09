La Gobernación le pagará un salario a los profesores después de 18 años

Antioquia comenzará a pagar a los educadores la deuda salarial por el paro del 2001 de treinta días, después de este cese los educadores compensaron los días no laborados pero 18 años después no se les había reconocido ese dinero, el cual venían reclamando a diferentes administraciones departamentales. Incluso hasta la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se había pronunciado, pero no había sido suficiente.

El anuncio se hizo después de una reunión entre el gobernador de Antioquia, el gremio de docentes y la Ministra de Educación, María Victoria Angulo González, quien sirvió como mediadora para que las partes llegaran a un acuerdo y que los docentes puedan recuperar ese dinero que se veía perdido.

“Se tomó la decisión de que se van a reunir la OIT, el Ministerio de Educación, de Trabajo y la secretaría de educación de la gobernación, para firmar un acta que nos permita hacer un reconocimiento inicial de estos recursos”, destacó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez.

Según el mandatario, ese dinero ya había sido girado desde la nación a la gobernación de Antioquia desde el año 2007, pero que la administración de turno se lo había gastado y no los había invertido en el pago a los docentes.