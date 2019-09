Antioquia se pone al día con las deudas a EPS e IPS del departamento

La gobernación de Antioquia dijo que iniciará el pago de las deudas que tienen con las EPS e IPS del departamento desde el año 2016 y hasta el 2019, en total se destinaron 50 mil millones, se espera que a diciembre este totalmente saldadas las deudas y que a partir del 2020 la nación asuma estas obligaciones. La entidad a la que más se le debe dinero es Sabiasalud, un monto de 25 mil millones, equivalente al 50% de la deuda total.

La seccional de salud de Antioquia, indicó que con los 50 mil millones pagaran a 74 entidades de las 145 instituciones a las que se les se les adeuda las millonarias sumas, el 25 de septiembre se hará el primer pago, aunque el proceso inició desde el pasado 23 de julio

“Tenemos los recursos económicos en este momento apropiados en caja, tenemos el personal y toda la infraestructura dispuesta, para que las entidades al presentar sus cuentas debidamente, podados hacer el desembolso”, aseguró Gabriela Cano Ramírez, secretaria de salud de Antioquia.

La funcionaria también dijo, que el motivo por el cual no se había podido pagar las responsabilidades económicas con las EPS e IPS que prestan el servicio a la secretaria de salud, es básicamente porque las entidades no estaban presentando los soportes requeridos, es decir, no cumplían con los requisitos, por esta razón el departamento adquirió la deuda de 50 mil millones de pesos.

“Consideramos que es un porcentaje demasiado alto y este monto se debe prácticamente a que a las entidades les está dando dificultad conseguir todos los soportes de acuerdo la ley 1955 del 2019 que es donde habla de los requisitos básicos que se deben presentar”, recalcó la señora Cano.

Explico también, que aquellas entidades públicas y privadas que no hayan podido adjuntar la documentación requerida y pueden buscar los medios probatorios para que la secretaria pueda cancelarles los momentos adeudados.