Ojo Con el fraude, no se deje echar cuentos

Desde la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas hacen un llamado a la comunidad que espera ser reparada para que no se dejen engañar con falsas promesas de adelantar proceso o incluirlos en proyectos de la entidad, en esta época de elecciones, pues de acuerdo con la directora para el Eje Cafetero, en esta época pueden aprovecharse de la necesidad de las personas y hacerles falsas promesas.

“Ojo con el fraude, no se dejen echar cuentos, es muy importante que todas las víctimas busquen los medios oficiales de comunicación de la Unidad para las Víctimas, para que se den cuenta de cuáles son las convocatorias reales”, explica Laura Moreno Mejía directora en el Eje Cafetero de la Unidad para las Víctimas.

Afirma que no se necesita de intermediarios para aplicar a los proyectos de la entidad y que además los procesos que allí adelantan, son totalmente gratuitos, por lo que resalta que no se necesita de terceros que dicen que a cambio de dinero dicen que van a agilizar los procesos, ya que la Unidad trabaja de acuerdo con las normas de priorización que reparan inicialmente a los adultos mayores y personas con enfermedades terminales.

“Por favor, alleguen todas las quejas a la unidad para que no se beneficien de ustedes terceros, si no que hagamos un trabajo de manera articulada y que definitivamente no se dejen engañar”, señala la funcionaria.

Aclara que es comprensible que las personas se desesperen debido a las largas esperas que generan los trámites administrativos, pero que bajo ninguna circunstancia, estos pueden ser influenciados por temas políticos o económicos.

Pide a la comunidad víctima del conflicto armando, que en caso de dudas frente a los procesos o de recibir estas propuestas, se acerquen a la Unidad para así poder hacer las denuncias correspondientes.

