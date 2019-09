Asesinan a presunto excomandante del ELN en Bolívar

Hasta una morgue en la ciudad de Bucaramanga fue conducido el cadáver de Gustavo Pérez Arévalo, presunto hombre del Ejército de Liberación Nacional entre la década de los 80 y 90, encargado de liderar operaciones en la serranía de San Lucas, ubicada entre los departamentos de Bolívar y Antioquia.

El cuerpo sin vida de alias “Gustavo Torres” fue hallado en la vereda Palma Chica, zona rural del corregimiento Los Canelos, municipio de Santa Rosa del sur, con heridas producidas por arma de fuego y objetos contundentes.

Sin embargo, otra de las hipótesis manejadas es que el hoy difunto sería un dirigente social defensor de los derechos humanos, que haría parte de la Corporación Sembrando Futuro de Paz. Sobre el particular aún no se tiene un pronunciamiento de las autoridades, miembros del CTI e inteligencia de la Policía recolectan elementos materiales probatorios, pero no hay personas capturadas.