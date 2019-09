Los matrimonios por conveniencia son más frecuentes de lo que se piensa

La decisión de la corte que anuló el matrimonio de un adulto mayor con una joven de 28 años permite controles sobre estos matrimonios por conveniencia, es la reacción de algunos de los notarios en Cali.

Por ejemplo el notario Héctor Mario Garcés, dice que es apenas un caso de los muchos que se dan en notarias y juzgados inclusive en iglesias, sin embargo, son más comunes aquellos matrimonios que se dan por conveniencia para obtener ciudadanía o residencia en otros países; que aquellos en los que se busca heredar la pensión.

Por otra parte, dice el notario, que en su caso particular le ha tocado rechazar tres o cuatro casos en los que es evidente que el anciano, de 80, 90 años o más, se va a casar con parientes ya sea sobrinas, primas más jóvenes, con el único propósito de sustituirle en su pensión.

Esos casos son analizados por el notario, el colmo de los casos, expresa el notario Garcés, es que a veces el anciano no tiene conciencia de lo que está haciendo “me ha tocado interrogarlos y preguntarles ¿‘usted por qué se va a casar’? y sabe que va a hacerlo y dice ‘me voy a casar solamente para que no se pierda mi pensión y se la quiero dejar a esta que es la hija de mi prima’ y me ha tocado negarme a casarlos y decirles ‘hombre¡ esto no se puede, el matrimonio es una cosa muy seria, es un contrato consensual en el que la gente se compromete a amarse, a respetarse, a ayudarse en todas las circunstancias de la vida y tiene propósitos diferentes a los que están planteando aquí”

Por último el notario celebra que la corte le haya puesto control al matrimonio por conveniencia, ya que en algunas ocasiones los notarios no tienen el control para impedirlo aunque sea evidente la razón de la unión.

Para el notario Holmes Rafael Cardona, estos casos son vistos con preocupación, pero más preocupante que la gente no conozca la norma que rige el matrimonio porque deben convivir por lo menos 5 años, así que “Llegan las personas y uno lo que tiene que hacer es asesorarles y decirles ‘si usted lo está haciendo por eso no lo haga porque por el hecho de que se casen no quiere decir que esa va a ser la causa para haya la sustitución pensional’”

Por su parte Colpensiones, sostiene que están haciendo muy bien los filtros e investigaciones para comprobar que toda la información sea coherente y verdadera, porque en algunos casos se manifiesta que no hay convivencia de cinco años que es lo que exige la ley, expresó Luis Hernando Cross, vocero de la entidad.