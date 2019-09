Joven colombovenezolana desaparecida en la frontera

Michel del Carmen Peñalvert desapareció hace tres días en San Antonio del Táchira cuando sellaba su pasaporte. La joven de 25 años presuntamente fue retenida por la inteligencia venezolana.



Jeny López madre de la menor ha explicado que había llegado luego de haber permanecido un año y medio en Estados Unidos.



“Mi hija estaba para sellar la salida del pasaporte en la migración de San Antonio del Táchira. Y le informan que no puede sellar el pasaporte de salida del país porque tiene por sistema una orden de prohibición de salida del país. No tengo fe de vida de mi hija y me informan que fue trasladado el día de ayer vía aérea a Caracas me angustia es que está desaparecida. Mi hija como ciudadana colombiana tiene el derecho de ser pedida”, explicó.

Temen que la joven sea víctima de torturas en Venezuela.