Entregan doble calzada de la Ruta del Sol II

El director general de Invías, Juan Esteban Gil hizo entrega de 23 kilómetros de corredor de doble calzada de la troncal del Magdalena Medio, Ruta del Sol II.

De esos 23 kilómetros, 19 hacen parte de la carretera que conduce de La Lizama a San Alberto comunicando los departamentos de Santander y Cesar.

Gil Chavarría señaló durante el acto de entrega de la vía que "cuando asumimos el control temporal de la vía, al inicio de este gobierno, encontramos el 75% del corredor en pésimo estado y solo un 25 % con un nivel aceptable, donde las quejas de los usuarios y la accidentalidad estaban a la orden del día".

El director señaló que la apertura de esta vía mejorará el transporte de vehículos de carga pesada y de pasajeros y que para el próximo año se estarían completando 300 kilómetros de esta obra vial.

"De estos 23 kilómetros, 19 hacen parte del tramo La Lizama- San Alberto, y los 4 kilómetros restantes se encuentran en el tramo comprendido entre Puerto Salgar- Puerto Boyacá, que conectan a Cundinamarca y Boyacá" reafirmó el director.