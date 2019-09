Desierta licitación para el nuevo San Victorino

Se presentaron dos empresas interesadas en quedarse con el proyecto que buscar reorganizar el sector de San Victorino para que se convierta en un polo de desarrollo comercial, pero por temas financieros se declaró desierta la licitación.

Ursula Ablanque, directora de la Empresa de Renovación Urbana, explicó que este proyecto cuenta con 2.1 hectáreas, con más de 100.000 metros cuadrados de área construida para la reubicación de vendedores informales.

Le puede interesar: Veeduría advierte sobre falta de socialización del metro de Bogotá

"Los comerciantes de la zona, que son los que entienden la dinámica del sector, fueron los que participaron. Este proceso entró muy bien con dos propuestas interesantes con participación de comerciantes de la zona. Infortunadamente el proceso no se pudo finalizar por temas financiaros y nos tocó finalizar el proceso", dijo.

La funcionaria anunció que antes de finalizar este año se abre nuevamente la licitación y dejarán contratado antes que finalice la alcaldía de Peñalosa.

"Tenemos tiempo de hacerlo, pero debemos tomar la decisión ya, para dejar adjudicado en el mes de noviembre", explicó Ablanque.

El precio base de este proyecto es de $195.0000 millones de pesos con una inversión estimada en construcción que supera los $300.0000 millones de pesos.