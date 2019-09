En Tarazá, un menor salió a visitar a su novia y está desparecido

El Pasado jueves 12 de septiembre, Juan Pablo Álzate Barrera, de 16 años de edad, salió de su casa en el barrio La Frontera del municipio de Tarazá con dirección a el barrio Palmas Altas a visitar a la novia, pero a la fecha no se sabe del paradero del joven o si continúa con vida. Su familia explicó que está destrozada y exigen que les devuelvan al muchacho, vivo o muerto, pero que aparezca. Otra situación que no se explican es que, no era la primera vez que iba la la zona, incluso ya lo conocían, pero no se explican que pasó.

Recalcaron que el joven no tiene ninguna relación con grupos ilegales y que por el contrario es muy juicio, estudioso y trabajador. Los fines de semana le ayuda a su padre en el montallantas que administra. Por eso están tan extrañados de su despareción y claman para que lo devuelvan. Destacaron también el acompañamiento de las autoridades, pero la búsqueda no ha sido efectiva.

“Que lo devuelvan, ya uno en el momento uno no dice ni como no lo tienen que devolver, pero que lo devuelvan, porque se sabe de qué si usted vive este caso usted tiene que hacerle duelo, pero un hijo perdido que duelo por Dios”, contó a Caracol Radio, Marbelys David Palacio, familiar del joven.

La señora David Palacio, expresó preocupación por la situación que están afrontando los menores en esa localidad del bajo Cauca. Cabe recordar que en este territorio están enfrentados el Clan del Golfo y los Caparros, dejando casi sin movilidad los barrios el Bosque, San Miguel y Palmas Altas, precisamente en este último es donde se vio por última vez a joven Alzate.

“Eso es lo que queda por preguntarnos, entonces que pasará con la juventud de Tarazá, no pueden tener una novia, no pueden salir a jugar, no pueden salir a un partido, no tienen derecho a nada”, cuestionó la señora David Palacio.

Este martes en horas de la mañana, familiares, amigos y conocidos de Juan Pablo Álzate Barrera, harán una marcha que iniciará desde la iglesia del coliseo y terminará en el parque principal para exigir que dejen al muchacho libre.