Martes 17 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Contraloría General de la República llamó la atención sobre dos proyectos que buscan promover el desarrollo turístico, económico y social de la región y que tienen bajos niveles de ejecución, a pocos meses de finalizar el periodo de alcaldes y gobernadores, ellos son ‘Quindío bilingüe y competitivo’ y el ‘Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T) de Salento’

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Contraloría, ‘Quindío bilingüe y competitivo’ tiene una asignación de recursos por 15.411 millones de pesos y busca mejorar el nivel de inglés de 36.756 estudiantes que asisten a las instituciones educativas oficiales del departamento. Sin embargo, a la fecha presenta un avance de ejecución del 22.76% debido, en gran medida, a que las metas programadas no han sido cumplidas dentro de los tiempos programados.

En el caso de la formulación del proyecto de revisión general y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT- de Salento, que beneficiará no sólo a los 7.247 habitantes del municipio cafetero, sino a toda la región, los trámites con los distintos actores que intervienen en su realización, no han permitido que se cumpla el cronograma establecido que debería terminar en octubre del año en curso.

Entre la vigencia 2012 y 2018, el Sistema General de Regalías ha trasladado al departamento del Quindío, 249.154 millones de pesos, lo que corresponde al 0.71% del total de los recursos de regalías destinados por la Nación. En la actualidad, se encuentran en ejecución y/o terminados un total de 18 proyectos en el departamento del Quindío por valor de 54.948 millones de pesos

Por esta razón hoy la Contraloría General de la República liderará hoy en Armenia el encuentro ‘Compromiso Colombia’ con el que se busca hacer control fiscal a estos dos proyectos en el Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El OCAD Regional Eje Cafetero aprobó el proyecto para la “Construcción de obras de estabilización y rehabilitación de la vía Río Verde – Pijao y la estabilización de la vía Córdoba - Carniceros” por un valor de 20.047 millones de pesos

El gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio manifestó que el plazo total para la terminación de las obras será de 21 meses, pero para el caso puntual del kilómetro 9+800 donde el paso está cerrado, el plazo será de seis meses una vez se inicien las obras, esto significará la habilitación del paso hacia el municipio cordillerano en el menor tiempo posible.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de Córdoba en el Quindío denuncian aumento desmedido en la inscripción de cédulas, donde prácticamente todo esa localidad podría ejercer el voto el 27 de octubre

Por esta razón cuatro de los seis candidatos a la alcaldía de esa localidad quindiana solicitaron al comité electoral que se anule la inscripción de cédulas para que se garantice normalidad en el proceso electoral

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Renunció al candidato a la gobernación por La Alianza Verde Álvaro Muriel…

No son claras las razones que llevaron a este candidato a declinar de su aspiración para llegar a ser la máxima autoridad del departamento, lo cierto del caso es que Gonzalo Osorio, directiva del partido verde en el Quindío indicó que por ahora no tienen en mente adherirse a ninguna campaña y que, si el señor Álvaro Muriel lo hace, es de manera independiente no en representación de los verdes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por lavado de activos también sería condenado el ex alcalde de Armenia, David Barros Vélez, así lo determinó el tribunal superior del distrito judicial al revocar la decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de Pereira que había decretado nulidad parcial por este delito

Cabe recordar que el ex mandatario fue hallado responsable del delito de enriquecimiento ilícito por el que libraron orden de captura y hoy está prófugo de la justicia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

138 hectáreas de vegetación afectadas, es el saldo de la actual temporada seca en el Quindío.

Es una cifra muy alta de acuerdo con lo que manifestó el director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo Faber Mosquera quien señaló que a la fecha se han registrado 451 incendios de cobertura vegetal, lo que preocupa, pues además de impactarse la fauna y flora de la región, las fuentes de agua sufren con estas situaciones… sin embargo se espera que empiecen las lluvias…

El funcionario dijo que se hace necesario que los dueños de las casa sujeten muy bien los tejados, pues la perdida de techos es lo que más se aumenta con el inicio de las lluvias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La CRQ asegura que trabaja para garantizar la restauración de la palma de cera, el árbol nacional…

A propósito del día de la palma de cera que se conmemoró ayer, el director de la autoridad ambiental en el Quindío José Manuel Cortés dijo que en la región existen varios puntos, en los que se está cultivando la palma de cera para su posterior siembra, pues el compromiso con la región es restaurar los bosques altos del departamento y no los potreros que nos tienen acostumbrados a ver en fotos.

Al respecto el comandante del batallón de alta montaña en el Quindío Nelson Sanabria resaltó que El Ejército cuenta con varios viveros en los que tienen miles de palmas de cera, que se han ido sembrando de manera suave.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Eje Cafetero es una de las regiones del país con más volcanes activos, y con menos planes de prevención al respecto

Lo dijo Gloria Patricia Cortés del Sistema Geológico de Colombia, quien señaló que en esta zona del país existen 11 volcanes vigilados, entre esos: El Machín, Nevado del Ruiz, Cerro Bravo, Nevado del Tolima y Paramillo de Santa Rosa, que se presume son de alta peligrosidad, pero de los que se conocen pocos planes de atención o prevención, algo que debería llamar la atención de las autoridades administrativas y de la gestión del riesgo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia cuenta con la primera brigada estudiantil de atención y prevención volcánica…

Se trata de un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Superior del Quindío liderados por el profe Alberto Angulo, que buscan además de comprender los riesgos, hacer pedagogía de los mismos a los que nos podríamos estar enfrentando, pues la idea es prepararnos para la prevención y no para la reacción.

El docente dijo que este tipo de ejercicios debería replicarse en otras instituciones educativas, pues ninguna está exenta de una posible caída de ceniza o material rocoso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La gobernación del Quindío, a través del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ, inició las obras de demarcación de la vía Barcelona- Barragán, además otras vías de los municipios cordilleranos. En estas obras la administración departamental invertirá 240 millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

15 colegios en Armenia fueron priorizados por el ministerio de educación para el programa de convivencia escolar con el que busca hacerle frente a los temas de violencia, bulling y acoso escolar que se pueda presentan dentro de las instituciones educativas.

El robo de 220 metros de red de alumbrado dejó sin luz el sector de la antigua Estación del Ferrocarril, el problema ya se solucionó y hoy esta zona tiene nuevamente servicio de energía.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cansados por las promesas incumplidas tanto de la alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío, habitantes del corregimiento el Caimo nuevamente y por cuenta propia taparon los huecos que tiene esta importante vía rural de la ciudad

Wilder Castaño líder del sector manifestó que llevan más de seis años esperando que las autoridades intervengan los 12 kilómetros de la vía rural que están en constante deterioro, sin embargo ha sido imposible y aunque tapan los huecos, la carretera necesita una intervención integral.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante la socialización del mapa de riesgos de agua de Armenia por parte de la secretaria de salud, los funcionarios dieron a conocer que existen 374 fuentes potenciales de contaminación en inmediaciones al río Quindío, tales como ganadería, porcicultura, piscícolas, hotelería, restaurantes y los vertimientos de más de 140 viviendas de la vereda Boquía y 180 usuarios del acueducto El Rosario.

Por esta razón en la socialización acordaron que se creará una mesa de trabajo con las instituciones comprometidas con el tema y la comunidad para establecer compromisos y actividades concretas que permitan mitigar los riesgos de contaminación de las fuentes hídricas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, el presidente de Caciques del Quindío, Giovanni Galindo informó que hasta el viernes el precio de boletería para la final de la copa nacional de fútbol de salón ante Visionarios estará en preventa a 5000 pesos en los puntos de facilísimo, ya el sábado 21 de septiembre día del partido el precio de la boleta será de 7000 pesos por persona, espere información en la emisión de noticias de las 945 de la mañana.