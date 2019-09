Nuevamente restringen presencia de la UNP en el Catatumbo

Municipios como Hacarí, Convención, Teorama y el Tarra son territorios vedados para algunos candidatos políticos quienes no han podido ingresar hasta estos puntos por miedo a ser víctimas de ataques subversivos.

Los grupos guerrilleros que delinquen en la zona han anunciado que adoptarán medidas contra la presencia de los miembros de la unidad nacional de protección que ingresen armados a estas zonas rurales.

El caso más reciente lo registre Enrique Pertuz, Candidato a la Asamblea departamento Norte de Santander.

“En mi caso particular me tocó movilizarme en motocicleta porque no podía tener mi esquema de seguridad en municipios como Ocaña, Convención y Teorama. Esto implica un riesgo para nosotros porque podemos ser víctima de un ataque”.

Por otro lado comentó que “yo sí le pido a las autoridades a estar más atentos a esto y tomar medidas de prevención”.

En el departamento de Norte de Santander son tres los candidatos atacados, mientras que ya se contabiliza el ataque al cuatro que murió durante un ataque sicarial.