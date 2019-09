Motociclista murió en accidente en Floridablanca

Como Jhon Alber Baez de 24 años de edad fue identificado el motociclista murió en un accidente de tránsito cerca de los complejos médicos del Bosque en Floridablanca.

Las primeras imágenes muestran una vía acordonada por los agentes de Tránsito que llegaron al sitio de los hechos; al fondo yace una persona en el pavimento y a su lado una motocicleta de placas PGZ 68D.

Una mujer de 23 años que iba como parrillera terminó lesionada y fue trasladada a la clínica Foscal.

De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, el percance se produjo por exceso de velocidad de los vehículos.

El director de tránsito de Floridablanca Jeyser Rodríguez confirmó que hace cuatro meses los semáforos del lugar no están funcionando, "estos semáforos están sin funcionamiento porque hace cuatro meses hubo un accidente y hemos acudido al seguro del vehículo que ocasionó el daño pero no se ha podido".

Recalcó además el funcionario que ya van cuatro intentos ante el Concejo de Floridablanca buscando recursos para modernizar la red semafórica pero el proyecto no ha pasado.