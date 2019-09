Gamero: "Mi deseo es dirigir en el exterior"

Alberto Gamero, técnico del Deportes Tolima, invitado al programa 'El Personaje de la Semana' de Caracol Radio en Ibagué, habló de su deseo de dirigir en el exterior y considera que es una de las metas aún pendientes por cumplir.

El entrenador samario considera que hoy el equipo 'Pijao' tiene una mentalidad ganadora. Recordó que en los últimos años ha logrado clasificar a los cuadrangulares finales y ha sido un protagonista del torneo colombiano. Destacó a los dirigentes con los que ha tenido la oportunidad de trabajar. "Pimentel, Salazar y Camargo son personas que siempre quieren ganar.

No son conformistas y en todo momento están buscando la manera que sus equipos estén arriba en la tabla. Esa actitud me ha ayudado mucho porque me exige".En el plano familiar lamenta que no vio crecer a sus hijas. Inicialmente como jugador y luego como técnico no tuvo la oportunidad de compartir muchos momentos especiales. Hace un alto elogio de su esposa quien siempre estuvo al frente del hogar y dedicada a la formación de sus hijas.

Hoy esa ausencia en casa por razones laborales las intenta recuperar dedicando cualquier instante a sus nietos.

"Cuando tengo un momento libre, soy de los salen en el primer vuelo y estoy con mi familia en Bogotá todo el día y me regreso a la madrugada por tierra", explicó Gamero.

Afirma que siente en especial gusto por el fútbol español donde las jugadas son más elaboradas y se da un mejor toque al balón. Escuche la entrevista completa con Alberto Gamero, técnico del Deportes Tolima.