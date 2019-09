A Punto de parar Metrolinea por deuda con operadores

Alfonso Pinto Afanador del operador de Movilizamos, dijo a Caracol Radio que solamente a ellos el sistema de transporte masivo les adeuda 12 mil millones de pesos por el no pago de la movilización de pasajeros desde hace seis meses.

Asegura que el sistema se parará en su totalidad cuando las empresas de combustibles y las estaciones de servicio no les entreguen más productos y repuestos para el mantenimiento de la flota, ya que la deuda con estas entidades también es muy grande, no solamente de Movilizamos, sino que también delo otro operador, Metro Plus Cinco.

Agregó que además la movilización de pasajeros a disminuido en Metrolinea, ya que el sistema de transporte informal le está quitando día a día mas clientes al sistema

Dijo que de esta situación de crisis ya esta alertado el alcalde y las directivos de Metrolinea.