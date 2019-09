Petro y Paz y Reconciliación me ponen en peligro: candidato Jonatan Sánchez

Jonatan Sánchez candidato a la Gobernación de Boyacá por la coalición del CD, Conservador, Cambio Radica, ASI y Juntos es momento, respondió a las acusaciones del exalcalde de Bogotá y hoy senador Gustavo Petro, quien cuestionó los recursos de su campaña.

Petro arremetió en su visita proselitista a Tunja (Boyacá), contra el candidato Sánchez, y denunció que estaría financiado por supuestas mafias y esmeralderos para tomar el control de la CAR de Cundinamarca.

Acusó a Sánchez de recibir aportes económicos de dudosa procedencia, para que, según él, si llega al poder regional, pueda favorecer a los esmeralderos, en términos de explotación minera.

“El dinero de Jonatan el candidato de Uribe está saliendo de las esmeraldas, que están poniendo la plata para elegir el gobernador de Boyacá en alianza con Uribe, y quieren la CAR para que no haya obstáculo ambiental”, dijo en público Petro.

Ante ese señalamiento, Jonatán Sánchez se pronunció diciendo que las palabras de Petro, son peligrosas “me parece temerario; indignantes, incendiarias, irresponsables sus declaraciones. Esto me pone a mí en un contexto invadido y muy equivocado frente a lo que es mi propuesta para el departamento. Pero mucho más grave: pone en riesgo mi seguridad, porque hace señalamientos salidos de la realidad, e invita a la comunidad a levantarse contra un muchacho de 34 años y yo lo único que he hecho es trabajar”.

Durante un foro de candidatos organizado por la Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos, el aspirante de Colombia Renaciente, Olmedo Vargas Hernández había advertido que hay dos candidatos usando helicóptero para sus desplazamientos: Johatan Sánchez y Ramiro Barragán.

Sánchez, reconoció que si se ha movilizado en dos ocasiones en helicóptero, pero que el excandidato presidencial también lo hizo en sus campañas.

“No soy el único candidato que utiliza un helicóptero como medio de transporte; el mismo Gustavo Petro también utilizó este medio de transporte para cumplir su agenda. La misma gobernación tiene un contrato de transporte aéreo por lo extenso del territorio boyacense. Y yo no lo niego, sí he utilizado en dos oportunidades un helicóptero y está en el informe formal de cuentas claras que se le debe dar a la registraduría”, explicó Sánchez.

De otro lado, en el informe de Candidatos cuestionados a alcaldías y gobernación 2019, publicado por la Fundación Paz y Reconciliación, se registró que el candidato Jonatán Sánchez, “tendría presuntos vínculos con grupos al margen de la ley diferentes a las AUC”.

En dicha publicación se aseguró que “de acuerdo con fuentes en territorio, Sánchez habría trabajado presuntamente en favor del Clan Molina y el Clan Sánchez en Boyacá, esmeralderos que han protagonizado sendas guerras en el occidente del departamento. Adicionalmente, este candidato contará con el apoyo del Centro Democrático y del clan Ciro Ramírez, quienes dejaron a un lado a su candidato Guillermo Sánchez Sánchez para apoyar a Jonatan Sánchez”.

Antes estos señalamiento de Petro y del informe de Paz y Reconciliación en donde se le señala de tener vínculos de dudosa procedencia en el occidente de Boyacá, Jonatán Sánchez dijo que acudirá a los estrados judiciales.

“Voy a tomar todas las mediad legales que correspondan tanto para Petro como para la fundación, porque la Fundación Paz y Reconciliación tiene un interés directo en la elección del próximo gobernador de Boyacá. La esposa de quien escribió el mencionado informe de la fundación, -Ariel Ávila-, era funcionaria de la gobernación de Boyacá, y el candidato –Ramiro Barragán, actual aspirante a la gobernador por el Partido Alianza Verde-, era el jefe directo de ella, o sea están utilizando ese medio para lesionarme”, denunció Sánchez.