Delegados de Juan Guaidó desestimaron vinculación con "Los Rastrojos"

Carlos Vecchio, embajador de Guaidó ante Estados Unidos desestimó los señalamientos hechos, por una presunta participación con grupos irregulares para lograr el ingreso de Juan Guaidó a Cúcuta.

En entrevista con W Radio dijo "primera vez que lo escucho esto, yo tuve la oportunidad de ver al presidente Guaidó en Colombia cuando se celebró la cumbre de Lima (....) conversamos y nada de eso me lo mencionó, me dijo que fue muy riesgoso y que no fue fácil llegar hasta la frontera y cruzarla".

"Pero en ningún momento, decir que tuvo ayuda de grupos irregulares o de este tipo no, primera vez que escucho esto y nunca fue mencionado por el presidente (...) en ningún momento me dijo que había tenido la ayuda de grupos irregulares, no creo que esa versión sea ajustada a la realidad", señaló.

"No existe ninguna vinculación del presidente interino Juan Guaidó con paramilitares o guerrilleros, cero (...) nosotros hemos dado muestras claras de la posición firme que hemos tenido contra la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares en nuestro territorio", dijo el delegado diplomático