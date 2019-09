Seremos implacables con los que quieran volver a la violencia: Duque

En el marco del congreso de Confecámaras que se desarrolla en Cartagena, el Presidente de la República Iván Duque, le envió un mensaje a todos los grupos armados que quieren retomar el camino de la violencia. El mandatario de los colombianos, manifestó que el Gobierno Nacional será implacable con todas estas estructuras.

"Así como avanzamos con toda la pasión para que los que quieren dejar la violencia lleguen a la reincorporación exitosa, también seremos implacables con los que quieren volver a la reincidencia, a manipular y a amedrentar al país", expresó Duque.

Al mismo tiempo, el Presidente mostró su apoyo a todos los que decidieron tomar el camino de la paz. "Nosotros no tenemos razón por la cual no apostarle al éxito de los que quieren avanzar en la reincorporación y dejar el camino de la violencia. No se trata de ser alharacas sino de ser asertivos con los resultados", sostuvo el jefe de Estado.

Finalmente, el Presidente Duque anunció la creación de una política pública de seguridad ciudadana para combatir todas estas estructuras.