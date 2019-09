Maestros de Risaralda se unen al paro de maestros convocado por Fecode

Denunciando la violencia y amenazas en contra de líderes sociales, sindicales y docentes, exigiendo el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y exigiendo la prestación completa del servicio de salud por parte de la EPS Cosmitet, el gremio de maestros en Risaralda se tomará las calles en una jornada de protesta.

Según cifras reveladas por el Sindicato de Educadores, durante los últimos dos años, 43 maestros han recibido amenazas en este departamento. A nivel nacional, en lo corrido del 2019, 11 docentes han sido asesinados.

"Este paro va a afectar a cerca de 10 mil estudiantes de instituciones educativas públicas en Risaralda. A nivel nacional nos vamos a movilizar cerca de 5.200 maestros", indicó Didier Valencia, presidente del sindicato en Risaralda.

La jornada iniciará a las 8:00 a.m. con asambleas sindicales en los 14 municipios de Risaralda. En el caso de Pereira y Dosquebradas, los docentes se van a concentrar a las 8:30 a.m. en el Palacio de Justicia de la capital risaraldense, luego, a las 9:30 a.m., empezarán un recorrido por la calle séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar donde permanecerán levantando sus voces de protesta hasta el medio día.

