No polarizar campaña política piden Valderrama y Gómez a Ramos y Quintero

Ante los últimos trinos que enfrentan a los seguidores de Alfredo Ramos y los de Daniel Quintero, otros candidatos, Santiago Gómez y Juan David Valderrama les pidieron a los aspirantes que no polaricen más a la ciudadanía de Medellín, y más bien los convoquen al escenario de votar por lo de izquierda o de centro.

Santiago Gómez exhortó: “convoco a Alfredo Ramos y a los otros candidatos, a que no polaricen la ciudad, de que no traigan ese gran conflicto del petrismo, del uribismo a Medellín, de que no vuelvan un ring en esa pelea”.

Por otro lado, Juan David Valderrama aseveró: “Nos quieren dividir, quieren que el 27 de octubre votemos con miedo, no podemos permitir, no es justo que Daniel Quintero y Alfredo Ramos nos saquen a votar con temor”.

