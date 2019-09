Exsubcontralor de Antioquia habría intervenido en auditorías en IDEA y FLA

La Fiscalía General de la Nación reveló que el entonces subcontralor de Antioquia, Rubén Darío Naranjo, habría intervenido en las auditorías practicadas en las empresas Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, y la Fábrica de Licores de Antioquia, FLA, como parte de la corrupción que habrían detectado en la Contraloría Departamental de Antioquia.-

En una audiencia judicial de solicitud de medida de aseguramiento al señor Naranjo, quien renunció a su cargo de subcontralor, y su esposa María Helena Escobar, la Fiscalía destapó interceptaciones telefónicas a diálogos del funcionario de control fiscal con los gerentes de esas empresas que debía vigilar y auditar.-

La fiscal de instrucción advirtió que esos audios probarían los vínculos de los funcionarios con la supuesta red de corrupción en la Contraloría de Antioquia, por la que también investigan al excontralor departamental Sergio Zuluaga Peña y otros empleados de esa entidad y tres alcaldes antioqueños.-

Según la Fiscalía, esas conversaciones demuestran el manejo irregular que el hoy exsubcontralor Rubén Darío Naranjo le daba a las auditorías.

En el caso del IDEA, la Fiscal difundió dos conversaciones que sostuvo el señor Naranjo con Mauricio Tobón Franco, entonces gerente del instituto, y hoy candidato a la gobernación de Antioquia, y cuestionó que el gerente Tobón Franco invite a almorzar al subcontralor para avanzar en un tema del que no se específica: “porque ya vienen trabajos”, según escucha en la grabación.

Sin embargo, al otro día, desde la oficina de la gerencia del IDEA, el subcontralor Rubén Darío Naranjo llamó a José Hernando Duque, quien fuera jefe de auditorías, para consultarle quién es el encargado de la comisióndel IDEA.

La llamada interceptada a la Fábrica de Licores de Antioquia se refiere a la gratitud que tendría Iván Correa, gerente de la licorera paisa, con el señor Rubén Darío Naranjo, por “comportarse bien con ellos” pero, además, le indaga por hallazgos que habría hecho la contraloría en la Fábrica de Licores, la principal empresa de la Gobernación de Antioquia.-

La audiencia al señor Rubén Darío Naranjo y su esposa María Helena Escobar fue suspendida y reanudará este jueves, 12 de septiembre, a las 2 de la tarde.

DELITOS IMPUTADOS

El subcontralor Rubén Darío Naranjo deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, tráfico de influencias, Violación al régimen legal o constitucional, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

A su señora esposa, María Helena Escobar, le fueron imputados cargos por los delitos de peculado, contrato sin el lleno de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos en calidad de interviniente.

Aparte de conversación revelada por la Fiscalía entre el exsubcontralor, Rubén Dario Naranjo, el entonces gerente del IDEA y el excontralor, Sergio Zuluaga, en marzo de 2018.

-Exsubcontralor, Rubén Darío Naranjo: Señor gerente qué me trajiste de Madrid (España).

-Mauricio Tobón: Tarjetas de crédito para pagar

(Risas)...

-M.T: Y vos qué has hecho, qué contás.

-R.D.N: Esperando que nos reunamos.

-M.T: Programe, ¿nos vemos mañana a las 8?.

-R.D.N: 8 de la mañana? Hágale, allá le llego (…) te voy a pasar al Contralor que te quiere saludar, ya te lo paso, un abrazo.

-Excontralor Sergio Zuluaga: Mauro, qué más hermano cuando hablamos.

-M.T: Cuando quiera papá, usted manda.

-S.Z: Usted está hoy por aquí o qué.

-M.T: Yo estaba en la Asamblea, tengo junta de Hidroituango enseguida y consejo de gobierno.

-S.Z: Ahhh no, huevón, no hágale y estamos hablando, si no que no hemos hablado con Naranjo un tema que estamos pendiente ahí.

M.T: O lo busco por la noche, le chateo por la noche.

-S.Z: Hágale me escribe, si no que yo me voy para Cartagena esta semana, si podemos vernos sino, vayan avanzado en ese tema listo?.

-M.T: Listo joven.

-S.Z: Oiga hablen con este man, acuérdese que ya vienen trabajos. Hable con Naranjo el tema, yo me voy mañana entonces siéntese con Naranjo listo?.

M.T: Bueno papá usted manda.