"El país lo conoce a él como delincuente": Vicepresidenta a Miguel Nule

Durante el congreso de Confecámaras en Cartagena, Martha Lucía Ramírez, Vicepresidenta de la República, se refirió a las acusaciones del condenado por el "Carrusel de la Contratación en Bogotá", Miguel Nule, y dijo que él sí tenía señalamientos.

"El país lo conoce como delincuente y a mí, me conoce como una mujer que ha trabajado como un servicio dedicado a Colombia. Por fortuna puedo decir con total claridad, no conozco a la doctora Liliana, no he tenido jamás con ella ninguna relación ni de trabajo, ni de negocio, ni de amistad", sostuvo Ramírez.

La funcionaria fue enfática en señalar que sus actuaciones nunca han sido contrarias a la ley. Por otra parte, también resaltó el papel del Presidente Iván Duque, quien ha venido ejerciendo según ella, un liderazgo internacional para el rechazo de la dictadura de Venezuela, y ha buscado una salida democrática que permita regresar la libertad de los venezolanos.