VIDEO: Estudiantes mantienen cerrado colegio de Málaga

Los estudiantes del colegio Nuestra Señora del Rosario en Málaga se tomaron las instalaciones de la institución y completarán 24 horas con el colegio cerrado.

Este paro es realizado por los más de 1000 estudiantes que llevan 4 años esperando que el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE remodele la infraestructura, porque según Angie Pérez, la personera, están recibiendo clases en las peores condiciones.

Lea también: Primer candidato a la alcaldía es amenazado de muerte

"Es un colegio de papel. Las paredes están a punto de caerse. Los salones llenos de grietas. Ahora el contratista señaló que no puede comenzar las obras porque no les alcanza el dinero para volver hacer otros estudios de suelo. La Gobernación de Santander dice que no hará más pagos porque ya dieron el dinero que se acordó entonces, ¿quién nos responde? es lo que se pregunta le personera Angie Pérez.

La personera señaló que el colegio durará con candado el tiempo que sea necesario hasta el contratista, GMP, comience los trabajos de construcción con los 4 mil millones de pesos que tenía que girar el departamento.