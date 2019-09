César Hernández no podrá aspirar a la alcaldía de Medellín

La Registraduría le notificó al ahora excandidato a la alcaldía de Medellín, César Hernández, del movimiento “Medellín Evoluciona”, que la respuesta a la apelación que había hecho un mes atrás ha sido negativa y que no le avalan el total de las firmas presentadas para poder participar en las lecciones del próximo 27 de octubre.

La entidad solo le avaló 44.020 firmas pese a que había acreditado en su momento 130 mil; ante este panorama, el señor Hernández debe declinar su aspiración al primer cargo de la capital antioqueña por no cumplir con el mínimo requerido que era de 50 mil firmas.

“Es una decisión de carácter administrativo que no entendemos, porque demostramos que las firmas estaban una por una, pero no las quisieron revisar, no quisieron atender esta revisión, pero bueno, esto no para acá y era un esfuerzo que queríamos hacer, dejar de ser un funcionario desde donde le hemos aportado mucho a esta ciudad y este departamento”, dijo el señor Hernández.

El excandidato aseguró que acatará la decisión de la Registraduría pese a la inconformidad, porque según él, la entidad le dio un mal manejo a las pruebas que presentó en la apelación. Después de la notificación se reunió con su comité de campaña para analizar la ruta a seguir y la posibilidad de una adhesión o no a una candidatura local y/o departamental.

Finalmente agradeció a quienes le acompañaron en el trabajo durante varios meses en las diferentes comunas, pero advirtió que seguirá trabajando por la ciudad con la que se comprometió al intentar aspirar al primer cargo de la capital antioqueña.