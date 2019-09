“El gobierno debe tener políticas de Estado que apoyen la educación"

En su visita a Manizales, el científico Manuel Elkin Patarroyo aseguró que hace falta una dirigencia en Colombia que entienda la importancia de que los jóvenes tengan un desarrollo intelectual, pues asegura que, aunque muchos de ellos quieren investigar, no reciben apoyo del gobierno.

“En general hay una muy grande capacidad intelectual dentro de nuestra gente, pero no hemos tenido políticas de estado congruentes para aprovechar esa capacidad” manifiesta el médico reconocido por crear la vacuna contra la malaria, y asegura que en el país hay 3 mil 800 personas con doctorado y que su anhelo hace 20 años era que para el 2019 fueran alrededor de 30 mil personas con estudio doctoral.

El científico explica que a dicha situación se debe poner cuidado, ya que las creaciones que pueden desarrollarse por los jóvenes y, en general por todas las personas, pueden hacer un cambio significativo y positivo en la sociedad, “es preocupante que no existan esas políticas de estado para aprovechar todo el talento, la energía y entusiasmo que tiene la gente joven para salir adelante”.

Desde Manizales dejó un mensaje a las personas de Colombia, asegura que la pobreza no es ni será una excusa para desarrollarse intelectualmente, “yo vengo de un pueblito muy pequeño, llamado Ataco en el sur del Tolima y en esa época no había acueducto ni alcantarillado, ni luz eléctrica y mi familia no era de los ricos, mi familia era de una clase media de pueblo y el solo anhelo de querer salir adelante, de ayudar a los demás fue lo que me impulsó a hacer todo lo que he hecho”.

