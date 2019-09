Los habitantes del barrio El Peñón protestan por cobro de parqueo

El cobro por parqueo que adelanta la secretaría de movilidad, denominada Zonas de Estacionamiento Regulado, no tiene muy contentos a residentes y comerciantes del barrio El Peñón, por esta razón han decidido protestar por quinta vez ante esta medida. Juan Carlos López, presidente de la Junta de Acción Comunal, sostiene que no van a permitir dicho cobro en espacio público.

“Aquí ninguno de los vigilantes va a firmar contratos con ellos, nosotros estamos firmes en que esta medida no se va aplicar, como no hay parqueo público, los residentes no van a poder recibir más visitas de sus familiares, no van a tener dónde dejar el carro, porque se llega de una vez le entregan el tiquete de parqueo”

Por otro lado, dicen que a los comerciantes se les va a afectar su flujo de caja y a los trabajadores que deben dejar sus vehículos durante la jornada de trabajo.

Mientras la protesta en el barrio El Peñón se llevaba a cabo y se congestionaba el oeste de Cali, la Secretaría de Movilidad, presentaba el proyecto de las Zonas de Estacionamiento Regulado del Peñón que comenzará a regir a partir del 16 de septiembre.

El secretario de Movilidad William Camargo, explicó que son 12 zonas que están incorporadas en el plan de movilidad urbana y el piloto se hará en el Peñón, dice que se acercaron a los actores de la zona para socializar el proyecto.

A pesar de estar trabajando durante dos año con ellos, hemos encontrado resistencia a los habitantes y comerciantes del lugar, sin embargo, el espacio público no es propiedad privada y los recursos se utilizarán para apoyar el plan de movilidad del MIO, recalcó el secretario.