Distrito pide a Contraloría General control excepcional al metro de Bogotá

El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, en una carta enviada al Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba, solicitó que se ejerza “control fiscal excepcional” a la empresa Metro de Bogotá, cuestionada en las últimas horas por presuntas irregularidades en varios contratos del proyecto para la primera línea.

El argumento del alcalde, al pedir la intervención del contralor general, se basa en que el 70% de los recursos que se invertirán en el proyecto del metro de Bogotá son aportados por la Nación y por eso estaría dentro de las competencias del organismo de control.

Lea también: Dos ponencias positivas y una negativa del POT

Para Peñalosa, el control fiscal excepcional garantizará que los recursos invertidos sean auditados bajo los mayores estándares y con soluciones fiscalmente responsables; además con esta medida la Contraloría General podrá revisar también las inconsistencias del proyecto que denunció la misma entidad Distrital.

Cabe recordar que la Contraloría de Bogotá reveló un informe con 45 hallazgos fiscales relacionados con sobrecostos y deficiencias en los contratos del proyecto metro de Bogotá.

Uno de los contratos en el ojo del huracán fue con la empresa Konfirma que presuntamente no brindó una consultoría de forma eficiente ya que postuló candidatos a la gerencia del metro que no contaban con la idoneidad o no tenían los perfiles para ejercer el cargo.

Lea también: Cambios en estaciones y portales de Transmilenio

La Empresa Metro respondió en un comunicado que el informe de la Contraloria no es concluyente, sino una solicitud a las autoridades fiscales y penales para que inicien el estudio de posibles irregularidades.

Sin embargo, dicen que no comparten los presuntos hallazgos y reafirman que el proceso se ha surtido en el marco de la legalidad.