Ambientalistas y congresistas del Quindío y su opinión de Fracking

Líderes ambientalistas del Quindío celebraron la decisión del Consejo de Estado de mantener la suspensión para hacer pruebas piloto de Fracking en Colombia

El Consejo de Estado considera que se debe mantener el principio de precaución teniendo en cuenta los conceptos que indican que Colombia no tiene el conocimiento para hacer Fracking y se recomienda hacer un estudio previo a la exploración y explotación

Néstor Ocampo director de la Fundación ambientalista Cosmos de Calarcá señaló que esta decisión también es fruto de la movilización social que ha evidenciado los problemas que traería para el país estas explotaciones en todo el país.

Por su parte el representante a la cámara del partido liberal del Quindío, Luciano Grisales indicó que es una decisión adecuada del alto tribunal porque hasta que no haya claridad y tranquilidad que este tipo de exploración no tendrá consecuencias en el medio ambiente, la biodiversidad y el agua pues no se puede permitir las pruebas.