Miércoles 11 de septiembre, las noticias más importantes, Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los bomberos en el Quindío aseguran que no tienen recursos para atender los incendios forestales en esa región, donde se han registrado más de 300 quemas.

Y es que solo en las últimas horas se presentaron 4 incendios de grandes proporciones en los municipios de Armenia, Calarcá y Salento que dejó más de 7 hectáreas de bosque y cultivos consumidos por las llamas.

El capitán Javier Arconde Rodríguez, comandante bomberos de Calarcá hizo un llamado de SOS porque ya no tienen recursos para atender las emergencias por los incendios y requieren que las alcaldías destinen dineros adicionales para la oportuna atención de las quemas en su mayoría provocadas.

Sigue siendo incierto el futuro del aeropuerto El Edén de Armenia con respecto a la concesión…

Y es que el director del comité intergremial, el ingeniero Uriel Orjuela dice que la concesión que plantea el único oferente hasta el momento es positiva, pues de acuerdo con la proyección el crecimiento en el número de pasajeros es significativo…

Por su parte el gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio dijo que sin desconocer que la concesión es necesaria, como se está planteando en la actualidad no es viales, pues mientras acá las autoridades y los gremios buscan aumentar las exportaciones de productos a través de la terminal aérea, a esta no se le ven proyecciones en relación con ese aspecto en particular.

Ricardo Alberto Lenis, representante legal de la iniciativa privada Aeropuertos del Suroccidente Colombiano, se declaró respetuoso de las diferencias e inquietudes planteadas por los gremios pero destacó el avance que se ha dado en llegar a acuerdos y realizar una concesión que cumpla con las expectativas que hay en el departamento.

Líderes ambientalistas del Quindío celebraron la decisión del consejo de estado de mantener la suspensión para hacer pruebas piloto de fracking en Colombia

El Consejo de Estado considera que se debe mantener el principio de precaución teniendo en cuenta los conceptos que indican que Colombia no tiene el conocimiento para hacer Fracking y se recomienda hacer un estudio previo a la exploración y explotación

Néstor Ocampo director de la Fundación ambientalista Cosmos de Calarcá señaló que esta decisión también es fruto de la movilización social que ha evidenciado los problemas que traería para el país estas explotaciones en todo el país.

Por su parte el representante a la cámara del partido liberal del Quindío, Luciano Grisales indicó que es una decisión adecuada del alto tribunal porque hasta que no haya claridad y tranquilidad que este tipo de exploración no tendrá consecuencias en el medio ambiente, la biodiversidad y el agua pues no se puede permitir las pruebas.

2.100 familias del área rural del Quindío se han visto afectadas, por los racionamientos de agua que han aumentado, ante la intensa ola de calor.

Y es que la disminución de los ríos a causa de las altas temperaturas tiene los caudales de los ríos de Circasia, Filandia y Montenegro muy bajos, por lo que se hay tenido que suspender el servicio por parte del Comité de Cafeteros

El director ejecutivo del gremio José Martín Vásquez señaló que las suspensiones tienen que ver con el agua de uso agrícola que se distribuye en las fincas de los mencionados municipios.

Según técnicos de la Corporación Autónoma Regional del Quindío dos de las estaciones hidrometerológicas ubicadas en el departamento reportaron en los últimos cuatro meses precipitaciones de lluvias por debajo del 40% y en agosto prácticamente no registraron niveles de lluvia.

Lina Gallego, profesional especializada de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ, agregó que con base en la información meteorológica realizan el estudio de oferta, demanda hídrica e índices de uso del agua, los cuales se constituyen en insumo para calcular la tarifa de la tasa por utilización del agua.

En el Quindío son dos los candidatos con rutas de protección activadas, antes presuntas amenazas…

Fue lo que dijo el comandante de la policía en este departamento Luis Hernando Benavides, quien señalo que ante esta situación se trabaja de la mano con la Unidad Nacional de Protección, con el propósito de evitar situaciones lamentables…

El uniformado dijo que estas alertas se encienden, luego del informe de la Procuraduría sobre el aumento de las intimidaciones a candidatos en todo el país.

La regional 3 de la policía en el eje cafetero desarticuló una banda delincuencial integrada por 25 personas que controlaban el expendio de estupefacientes en los límites entre los departamentos de Risaralda y Quindío

Según el general Fredy Alberto Tibaduiza, comandante de la Región 3 de la Policía entre los capturados están alias 'la huesuda', líder de la banda y quien perteneció al bloque central bolívar, alias 'el paisa', un temido sicario de Antioquia y alias 'la diabla', quien era la encargada de recolectar el dinero y distribuir las sustancias estupefacientes.

De acuerdo al alto oficial esta banda delincuencial tenía su operación también en el municipio de Quimbaya en el Quindío hasta donde se extendieron los operativos.

El 16 de septiembre se realizará el ocad regional que estaba programado para ayer…

El secretario de infraestructura del departamento Juan Antonio Osorio manifestó que será el próximo lunes el Ocad en el que se presente el proyecto que se necesita, pues son más de 4 meses que se fue la vía y que están sin carretera principal los habitantes de Pijao.

Con el lema “prevenir es preguntar” la asociación colombiana de psiquiatría en asocio con la universidad san buenaventura sede Armenia buscan hacerle frente al suicidio en esta parte del país

José Francisco Cepeda Torres, especialista en siquiatría de niños y adolescentes, representante de la regional 2 de la asociación de psiquiatría reiteró el llamado a no desestimar las señalas de alerta de las personas que deciden atentar contra su vida.

El Consejo Nacional Electoral negó la demanda presentada por Jesus Antonio Obando y que pretendía anular la inscripción de la única mujer candidata a la alcaldía de la ciudad de Armenia

Estamos hablando de Piedad Correal Rubiano la aspirante al primer cargo del municipio por el grupo de ciudadanos por la defensa de Armenia, pues magistrados del tribunal electoral aseguran que los argumentos expuestos por el demandante no demostraron que la ex funcionaria no haya renunciado en el tiempo establecido es decir 12 meses antes del día de las votaciones

Autoridades departamentales destacaron el trabajo articulado con la comunidad para que el municipio de Córdoba en el Quindío haya superado los dos años sin homicidios

El secretario del interior, Andrés Buitrago manifestó que aunque lo que se está haciendo en el municipio Cordillerano se ha tratado de implementar en el resto del departamento, la problemática es más aguda en temas de narcotráfico, espere información en la emisión de noticias de las 945 de la mañana.

100 millones serán invertidos en el Centro Comercial del Café, los recursos serán invertidos en la adecuación de los baños del tercer piso y en labores de mantenimiento preventivo de la plataforma comercial.

En lo corrido de 2019 los 8 Puntos Vive Digital de Armenia han recibido más de 30.825 visitas. 550 abuelos han sido certificados durante el año en curso en el programa AdulTICo y 859 menores recibieron certificación en el programa Niños Programadores que brinda a los más pequeños la capacidad de manejar la herramienta scratsh con la cual los pequeños, crean sus propios video juegos y retan su lógica y creatividad.

La Superintendencia de Industria y Comercio notificó a la Universidad La Gran Colombia, Armenia, sobre la concesión de la tercera patente de invención denominada, “Sistema liviano de construcción para vivienda a partir de módulos a base de materiales reciclados y método de fabricación del mismo”.

Esta invención fue desarrollada por los arquitectos Luis Álvaro Carrillo Avella y Gladys Liliana Hernández Alarcón, docentes de la Facultad de Arquitectura e integrantes del grupo de investigación Territorio y Arquitectura Sustentable

Caracol Radio continúa hoy las entrevistas con los candidatos a la gobernación del Quindío, escuche en vivo en la emisión de noticias de las 845 de la mañana a Carlos Alberto Gómez Chacón, candidato a la gobernación del Quindío por el polo democrático alternativo.