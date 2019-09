Ambientalistas celebran prohibición de Fracking en Santander

Ambientalistas del segundo departamento más biodiverso de Colombia, celebraron la decisión del Consejo de Estado de mantener suspendidas las pruebas piloto de Fracking en el país.

Oscar Sampayo defensor del medio ambiente señaló que estos proyectos no pueden ser aprobados puesto que el estado colombiano no cuenta con planes de seguimiento y control sólidos para iniciar los trabajos en los yacimientos no convencionales.

"Valoramos la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado de no aceptar el recurso de suplica interpuesto por Ecopetrol y el Ministerio de Minas para permitir estos proyectos piloto de Fracking en el Magdalena Medio. Resaltamos esta decisión por la protección de la biodiversidad del Magdalena, por la protección del agua de Puerto Wilches, Yondó, Cimitarra, Barrancabermeja, sitios destinados para hacer estas pruebas".

Según el ambientalista de ser implementadas las pruebas de Fracking en Santander se quebrantaría la protección de la naturaleza y afectaría enormemente el cambio climático debido al trabajo en los yacimientos no convencionales.

Oscar Sampayo dijo que desde la Alianza Colombia Libre de Fracking continuarán los trabajos para establecer una prohibición definitiva del Fracking en Colombia.