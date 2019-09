CNE investiga 11 municipios por trashumancia electoral

11 son los municipios que están siendo investigados en este momento por el Consejo Nacional Electoral y que superan el 20% de registro normal que se hace cuando están abiertas las inscripciones de cédulas.

El secretario del Interior de Santander, Andrés Fandiño explicó los municipios que están siendo investigados los cuales son: Charta, Tona, Confines, Contraricón, Betulia, Cimacota, Guaca, Guavotá, Jordán, San Andrés y Floridablanca. El Consejo Nacional Electoral anunciará entre el 27 y 29 de septiembre cuáles son las cédulas que estarán anuladas por casos de trashumancia".

Los ciudadanos que sean descubiertos por el organismo electoral realizando trasteo de votos serán sancionados no solo administrativamente, impidiendo que puedan votar estas elecciones, si no también, tendrán una sanción penal.