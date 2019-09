Dos ponencias positivas y una negativa del POT

Ante la Comisión de Plan fueron radicadas las tres ponencias del Plan de Ordenamiento Territorial. Las dos positivas con modificaciones fueron presentadas por los concejales Lucia Bastidas, Alianza Verde y Juan Felipe Grillo de Cambio radical, mientras que la negativa fue entregada por el concejal Celio Nieves, del Polo Democrático.

La Concejal Lucia Bastidas manifestó que son 100 modificaciones las que presentó con su ponencia para el Plan de Ordenamiento Territorial

"Ahora viene la presentación, hicimos unas 100 modificaciones, así como un comparativo entre todas las revisiones y modificaciones que se han hecho al POT desde el año 2.000. No podemos ser inferiores a esta responsabilidad que nos dio el alcalde y la ciudadanía", dijo.

Mientras que para Celio Nieves advierte que algunos quieren que este POT salga por decreto y no sea modificado o negado en el Concejo

"La base poblacional que se proyecta no corresponde con la realidad, este POT afecta la estructura ecológica principal de la ciudad, no mejora la calidad de vida de los bogotanos, si no que favorece los negocios inmobiliarios en la ciudad", manifestó

La otra ponencia positiva fue de Juan Felipe Grillo, quien dijo que las modificaciones son el tema de proteger a zonas residenciales

"Un proyecto que tiene bondades en materia ambiental y crea zonas para acortar distancias para acceder a servicios de la ciudad. Sin embargo, en este POT no está blindado los sectores residenciales, por eso incluimos un artículo para su protección", sostuvo.

Se espera que este jueves 12 de septiembre se inicie la discusión de estas ponencias en la Comisión de Plan del Concejo de Bogotá