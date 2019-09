Con sufragio amenazan concejal de la U en Moniquirá, Boyacá

Dijo que desde hace unas semanas por redes sociales lo están “atacando” con mensajes como “rata no vuelva a aspirar, esa es la gente que no necesita Moniquirá”, pero ahora pasaron a las acciones, “pues me dejaron en la casa un sufragio”.

A mis amigos que tienen en sus carros el aviso de mi campaña, también los están intimidando con mensajes como “esa rata no debe estar en su carro o si no cuide su carro”, denunció.

“Tomé la decisión de denunciarlos se hizo un consejo de seguridad, pero hasta ahora no me han asignado medidas de protección, yo trato de evitar estar fuera de mi casa hasta tarde y también he restringido mis desplazamientos a las veredas”, dijo el candidato del partido de la U.

Pidió a la policía nacional y a la fiscalía que agilicen sus investigaciones y dar con los responsables de estas amenazas.

“Ya cuando llegan estas amenazas, uno se angustia mucho, por eso este será mi último ejercicio político”, anunció el concejal, Jhon Ramírez.