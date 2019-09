En extrañas condiciones murió joven al ingerir una bebida alcohólica

En extrañas condiciones murió Daira Alejandra Ruiz, quien salió el pasado fin de semana con sus compañeros de universidad a tomarse unos tragos en el sector conocido como Cuadra Play y según sus familiares no se sabe qué pudo ocasionar la muerte de esta mujer.

Yorlandin Ruiz, hermana de Daira Alejandra señaló a Caracol Radio que la joven de 22 años acababa de graduarse como enfermera y era por ello que estaba celebrando con sus compañeros.

"Ellos salieron a tomar, como a las 3:30 a. m. salieron de ahí y pues se fueron para la casa de una amiga que vive ahí cerca a Cuadra Play, cuando salieron, Daira se desmayó, los amigos la intentaron ayudarla, pero ella seguía inconsciente. Ella no estaba borracha, había tomado poco. Hubo un momento en que despertó y dijo que no podía respirar"señaló la hermana de la occisa.

Daira Alejandra Ruiz llegó sin signos vitales al Hospital Universitario de Santander y sus familiares están a la espera de que en un mes sean entregados los exámenes que revelarían las causas de su muerte.

Manifestaron que no descartan la posibilidad de que haya mezclado algún energizante con la bebida alcohólica, un problema pulmonar, pero tampoco la idea de que le hayan echado algo a su cerveza.