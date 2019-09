“Es una acusación temeraria e irresponsable”

Como una acusación temeraria e irresponsable señaló Juan Carlos Gómez Montoya, secretario general de la Alcaldía de Manizales la denuncia realizada en pasados días por el candidato a la alcaldía municipal Jorge Herná Yepes Alzate donde señalaba que algunos funcionarios se han quejado con él de que les están exigiendo listados de posibles votantes al interior de la administración.

“Me gustaría que me mostrara las pruebas y que hiciera las denuncias respectivas ante las entidades pertinentes para que investiguen si bien por cierto o por mentira una situación como esta que a todas luces me parece que es aprovechar el tema de época electoral, generar el desconcierto ante una administración que ha sido transparente, clara y diáfana y que no hace ningún tipo de propuestas y mucho menos de carácter electoral”. Señala Gómez Montoya.

Señala que un hecho de estos se debería demostrar y que en ningún momento el alcalde, Octavio Cardona León ha dado una instrucción de ese tipo a los secretarios o gerentes.

“Si algo ha sucedido como eso, tendrá cada uno, que haya hecho ese tipo de solicitudes, que responder”, dijo el funcionario.

Concluyó diciendo: “Está prohibido y en todos los comités directivos que realiza el señor alcalde diariamente en el despacho, es muy claro con esa instrucción, con esa directriz de que está totalmente prohibido y no está avalado por la administración, por el señor alcalde ni por la secretaría general”.

