¿Qué se puede esperar después de tres años del acuerdo de paz?

En su visita a Manizales como invitado en los seminarios de la Universidad de Caldas, el politólogo Ariel Ávila habló con Caracol radio e hizo un análisis tres años después de la firma del acuerdo de paz y un año de la posesión del presidente Iván Duque.

Dice que hay tres conclusiones que se pueden resaltar:

Con referencia al proceso de paz, explica que hubo unas zonas, 150 municipios del país en donde el proceso de paz se ganó y las cosas se están desarrollando bien, pero aclara que hay un grupo de 123 municipios en donde el postconflicto se perdió, señala que son las zonas del Andén Pacífico, la frontera con Venezuela y el Nudo de Paramillo.

Frente al anuncio de Iván Márquez dice que “no es un gran problema en materia de seguridad, aunque tenga mucho impacto político; las disidencias son mil 800 de 13 mil que se desmovilizaron, operan en 85 municipios, antes las FARC operaban en 300, entonces es un fenómeno muy controlable”.

Aunque Ávila aclara que depende del gobierno Duque y su estrategia de seguridad y la política de reincorporación si la situación pasa a ser un gran problema para el país.

Como tercera conclusión, señala el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, es la gran deuda del gobierno frente a la implementación territorial y el cumplimiento a los campesinos del acuerdo de paz.

Afirma que la diferencia entre los territorios donde se cumple y en los que no, parte de una falta de estrategia de copamiento territorial que no se tuvo en el gobierno Santos y no se ha dado en lo que va del período Duque, lo que llevó a que los criminales tomaran ventaja.

Pero aclara también que hay muchos prejuicios en el actual gobierno que tienen la visión de que la paz es para beneficiar a los que otrora fueron grupos armados y desconocen el tema de líderes sociales y la reincorporación. “Yo creo hay prejuicios e ignorancia” … “Y el argumento del gobierno es que no hay plata” señaló.

