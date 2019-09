Alarmante crecimiento de invasiones en Cúcuta

En alerta se encuentra el municipio de Cúcuta ante el aumento desbordado de las invasiones de terrenos privadas en las zonas de expansión que tiene la ciudad, siendo ocupados estos terrenos por comunidades vulnerables que buscan adueñarse de estas propiedades.

Uno de los mayores factores que ha favorecido este fenómeno es la migración de miles de personas desde Venezuela, llegando a la ciudad los ciudadanos extranjeros que buscan huir de la actual crisis que mantiene su país. La mayor invasión que se tiene de este tipo es en el terreno llamado “La Carolina”.

Sandra Yaneth Roa Velazco sub secretaria de gobierno de la alcaldía de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que en los operativos que se están desarrollando se han encontrado con una gran cantidad de venezolanos que están ocupando estos terrenos y por esto se está pidiendo la ayuda del gobierno nacional.

“Es bastante complicada la situación pero nosotros basamos nuestras actuaciones en la ley, estamos a la espera de cualquier momento para hacer los operativos y poder rescatar terrenos que le pertenecen al estado, son muchas familias pero se aprovechan de esto para pedir cosas a su favor, hay venezolanos que piden cosas que no les pertenecen, primero se ha hablado con las comunidades para que voluntariamente desalojen, pero hay venezolanos que están pidiendo casas, ya la cifra es muy grande y por esto le estamos pidiendo al presidente Duque que cese ya la pasión por dejar entrar a los venezolanos a nuestro país, sobre todo a nuestra ciudad que está abandonada, no he visto que entren rubros del gobierno nacional para ayudar en esta tarea” dijo la funcionaria.

Se le ha pedido a las comunidades alertar de estas nuevas invasiones que generan un crecimiento desordenado de la ciudad, y que en muchas ocasiones también están implicadas personas que ya tienen propiedades y después venden los terrenos a personas incautas.