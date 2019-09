Si siguen "agresiones" a opositores de ciclorruta, demandarán ante la CIDH

Las protestas en contra de la construcción de la ciclorruta en Bucaramanga continúan generando estragos, en las últimas horas se hicieron virales dos videos que muestra el momento en el que las autoridades se llevan en una patrulla a una comerciante y opositora de este proyecto.

La mujer que es montada en el vehículo, denuncia en la pieza audiovisual que la cogen a la fuerza y que es maltratada por la Policía nacional.

"Estoy grabando aquí porque nos estaban intentado golpear los obreros de la ciclorruta y ahora la Policía nacional me coge a la fuerza, no me cojan a la fuerza, no me cojan, (grita) estoy grabando, yo tengo los documentos, me sueltan, no estoy haciendo escándalo público, me están alzando", se escucha en el video cuando las autoridades la montan a la patrulla de la Policía.

A raíz de este episodio que se generaba en la carrera 21, en uno de los tramos por donde irá la ciclorruta, Sergio Toledo, abogado y veedor de la Lupa, advirtió y cuestionó la acción de las autoridades.

"General, la veeduría la Lupa pregunta de dónde vino la orden de llevarse a un comerciante en una patrulla, estamos cansados que les den garrote a los comerciales, esto es otro atropello, o si no , lo denunciaremos ante Corte Interamericana de Derechos Humanos de Washington, CIDH, esperamos su pronta respuesta, general Manuel Vásquez, comandante de la Policía de Bucaramanga".