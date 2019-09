¡Colombia arde! 100 mil hectáreas se han consumido por los incendios

Ramsés Rueda Rueda, comandante de la Fuerza Aérea colombiana, señaló que cerca de 5 militares continúan piloteando un helicóptero Black Hawk con sistema Bambi Bucket para apagar el incendio que se generó por la mano humana en la parte baja del Páramo de Santurbán.

El comandante señaló que "hasta hoy (viernes) complementamos un poco más de 11 horas de vuelo, unos 20 mil galones se han lanzado y esperamos que hoy se pueda terminar esa conflagración".

El comandante de la Fuerza Aérea colombiana señaló que en lo corrido del año han asistido cerca de 100 operaciones contra incendios en el país y que más de 100 mil hectáreas han sido consumidas en 11 departamentos. Además, reiteró su compromiso con Santander y dijo que la aeronave no se irá del departamento hasta que el incendio, que no comenzó ya hace una semana, no sea extinguido en su totalidad.