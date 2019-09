El POT acaba con las zonas de tolerancia en Bogotá

En el Plan de Ordenamiento Territorial propuesto por la actual administración no está contemplado el uso de terreno para las llamadas “zonas de tolerancia”, según explicó el Secretario de Planeación de Bogotá, ni siquiera la zona ubicada en el del sector del barrio Santa Fé continuaría.

"Claramente nuestra conclusión es que las actividades Sexuales pagas no son un uso del suelo y por eso no se deben territorializar (...) la zona de tolerancia de Santa Fé debe hacer lo que siempre se ha dicho, es una zona de renovación urbana y se debe recuperar, este POT no deja zonas de tolerancia”, explicó Andrés Ortiz, Secretario de Planeación de Bogotá.

Desde la Secretaría de Planeación indicaron que en este momento la única zona de tolerancia autorizada está en el barrio Santa Fé de la localidad de Mártires, sin embargo se han encontrado zonas donde se ejerce la prostitución en todas las localidades de la ciudad.