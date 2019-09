Gobierno estima iniciar pilotos de fracking en un año

El gobierno estima iniciar proyectos pilotos de fracking en un año si el Consejo de Estado levanta las medidas que suspendieron su reglamentación.

Lo ha dicho el viceministro de Energía, Diego Mesa, frente a gremios de Barranquilla, advirtiendo que las reservas de hidrocarburos podrían llegar a 35 años y las de gas a menos de una década, por lo que el gobierno considera como “necesaria” la fracturación hidráulica en el país.

"Si el Consejo de Estado no levanta las medidas cautelares debemos ver qué otros mecanismos tenemos pero es muy importante aclarar que la demanda que cursa no es contra los yacimientos no convencionales, sino contra una reglamentación", aseveró.

Sin embargo, dijo que el gobierno confía en que el Consejo de Estado levante las medidas cautelares.

"En este momento los contratos que hay están en Santander y en la cuenca Cesar - Ranchería, probablemente haya otros yacimientos en otras regiones pero estas es la luna principal", indicó el viceministro.

Entre las empresas con las que ya existen contratos para el plan piloto se encuentran Exxon, Drumon y Ecopetrol.