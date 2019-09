Cuatro días completaron los maestros de Guática en anormalidad académica

Como rechazo a la suspensión de los servicios de salud en el Hospital Santa Ana debido al incumplimiento en los pagos que debe hacer la EPS Cosmitet, los docentes de ese municipio continúan en anormalidad académica.

Carlos Mosquera, secretario jurídico del Sindicato de Educadores de Guática, denunció en los micrófonos de Caracol Radio que ni ellos ni sus familiares están siendo atendidos porque Cosmitet debe cerca de 34 millones de pesos al centro médico. Además, aseguró que desde las directivas de la EPS no les dan ninguna solución.

"Lo que hemos recibido es que no hay soluciones y no vemos voluntad por parte de Cosmitet. Por eso la anormalidad va a continuar hasta que no nos solucionen y restablezcan los servicios de salud", agregó Mosquera.

En este momento cerca de 2.400 estudiantes de las diferentes instituciones educativas de Guática se están viendo afectados con la anormalidad académica que consiste en que solo se dictan clases la mitad de la jornada.

Por su parte, hoy los docentes realizarán un plantón a las afueras de la sede administrativa de Cosmitet exigiendo que se respeten sus derechos.