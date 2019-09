Procuraduría seguirá investigando al excontralor de Antioquia

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, lamentó que ayer Sergio Zuluaga, excontralor de Antioquia y demás implicados en el supuesto caso de corrupción denominado “Contraloría de Bolsillo” fueran dejados en libertad por un juez que manifestó no tener las pruebas suficientes para dictar medida de aseguramiento.

Recalcó que de las dos investigaciones disciplinarias que cursan en la entidad contra el excontralor de Antioquia, una se encuentra en segunda instancia y la otra muy pronto se conocerá la decisión.

“Nosotros tenemos una investigación pero no me puedo referir a ella, hay una en una segunda instancia y la otra está a punto de llegar a su final... Pero lamentamos muchísimos las decisiones que se han tomado, Colombia no puede seguir aceptando que por razones que no vale la pena mencionar, aquellas personas que están siendo procesadas penalmente con algún sustento de probatorio queden en libertad”

Además agregó que la Procuraduría se apeló la libertad del Contralor y que seguirán en curso otras indagaciones preliminares y pruebas de descargos de vigilancia administrativa.